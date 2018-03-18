صور جديدة لمحمد بن نايف بعد مزاعم الخلاف مع ابن سلمان

ولاقت صور ابن نايف، خلال رحلة قنص له بصحراء المملكة برفقة مجموعة من الصقور، والتي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاعلاً كبيراً بين المغردين السعوديين، وبادر بعضهم بالدعاء للأمير، في حين أثنى آخرون عليه.

الله يحفظك سيدي 💚

مقناص 2018 pic.twitter.com/ARPwaR1uBL — عويد العويد (@owyed) March 2, 2018

​pic.twitter.com/snlY3MMI8v

— عويد العويد (@owyed) March 16, 2018

​الله يطول عمرك سيدي 💚

​يأتي ذلك بعد تقارير صحفية نقلت عن حساب غير موثق باسم "مجتهد"، والذي زعم أن معلومات تفصيلية قد سربت إليه عن الوضع النفسي المتأزم لمحمد بن نايف، وادعى الحساب في سلسلة تغريدات، أن ابن سلمان وضع مستشاره المقرب تركي آل الشيخ هو المشرف على ولي العهد السعودي السابق والوسيط بيهنما".