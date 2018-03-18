الدفاع الروسية: أكثر من 5 آلاف شخص غادروا الغوطة الشرقية اليوم

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اليوم الأحد، 18 مارس/آذار، خروج أكثر من 5 ألاف مدني صباح اليوم، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

© Sputnik. Ali Hassan قائد ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد بلدتين في الغوطة الشرقية

الغوطة الشرقية- سبوتنيك . وأكد المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الأحد، خروج أكثر من 5 آلاف مدني صباح اليوم الأحد، عبر الممر الإنساني في بلدة الحمورية بالغوطة الشرقية.

وقال زولوتوخين: "يستمر الممر الإنساني بالغوطة الشرقية في العمل، حيث غادر منذ بداية اليوم أكثر من خمسة آلاف شخص".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت مقتل 10 مدنيين في قصف للمسلحين على ساحة العباسيين في العاصمة السورية دمشق وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. لافتة إلى أن إجمالي المدنيين الذين غادروا الغوطة الشرقية لريف دمشق قد بلغ 48.033 منذ فترة التوقف الإنسانية، منهم 272 شخصا، من بينهم 137 طفلا، غادروا المنطقة يوم السبت فقط.