دعوة "غير مسبوقة" لإجراء حوار عاجل بين السعودية وإيران وتركيا ومصر والعراق

خرجت من العراق، مساء أمس السبت، دعوة "غير مسبوقة" بإجراء "حوار بناء" بين المملكة العربية السعودية وإيران، يؤدي إلى حوار أوسع يضم البلدين بالإضافة إلى تركيا ومصر والعراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

© AFP 2018/ Mohammadreza Nadimi عواقب الصراع بين إيران والسعودية

وقال رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم، إن "مشاكل المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص لا يمكن حلها ما لم يكن هناك حوار بناء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية "، ويجب أن يكون هذا الحوار بلا شروط مسبّقة من الطرفين على أحدهما، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً محورياً في هذا الحوار كي يكون أرضاً للتصالح وليس ساحة للتصارع"، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي

وطالب الحكيم، دول المنطقة بتجاوز "عقد وترسبات الماضي، وأن تنخرط في حوارات وتفاهمات حول مجالات التعاون الممكنة، وصولاً إلى معالجة مسببات الخلاف والصراعات"، مضيفاً أن "التأسيس لحوار الشقيقين إيران والسعودية يمكن أن يكون منطلقاً للقاء الخمسة الكبار في المنطقة، العراق والسعودية وإيران ومصر وتركيا، فهو المفتاح ونقطة الانطلاق لتحقيق الاستقرار المنشود في الشرق الأوسط بل والعالم كذلك".

وأكد أن "المنطقة اليوم تعيش مرحلة الخطاب المتشنج، والأزمات فيها تضع الجميع أمام أصعب الخيارات، إما المضي بالنفق المظلم ودفع المنطقة إلى المجهول، أو الوقوف لبرهة وإشعال شمعة الخلاص والبحث عن الطرق الآمنة التي تمنع المنزلقات وتمكن الشعوب من استثمار إمكانياتها".