الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نفقا هجوميا في غزة

رام الله-سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.
وأكد الجيش أن قواته لم تعبر حدود قطاع غزة خلال العملية التي استهدفت النفق.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2018
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2018
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع أحبط الليلة الماضية محاولة من قبل منظمة حماس الإرهابية لتجديد مسار نفق هجومي في منطقة كرم شالوم"، مضيفاً أن "حماس تستثمر موارد هائلة في المجال التحت أرضي، وتحفر الأنفاق الإرهابية، بدلا من استثمار هذه الموارد في قطاع غزة ومنح الرفاهية لسكانها".
وتابع أدرعي "لا توجد أي نية لتدهور الأوضاع ولكننا جاهزون لجميع السيناريوهات".
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2018
وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت فجر اليوم، سلسلة غارات على أراض زراعية في مناطق مفتوحة شرق مدينة غزة ما خلف أضراراً مادية كبيرة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
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