الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية تستهدف نفقا هجوميا في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت اليوم الأحد، 18 مارس/آذار، محاولة حركة حماس إعادة بناء نفق لشن هجمات.

رام الله-سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.

وأكد الجيش أن قواته لم تعبر حدود قطاع غزة خلال العملية التي استهدفت النفق.