عملية نوعية للشرطة العراقية تدمر أهدافا خطرة لإرهابيين متخفين

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، اليوم الأحد، 18 مارس/آذار، عن نتائج عملية نوعية استهدفت العناصر الإرهابية جنوبي غربي محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأوضح جودت، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قطعات الشرطة الاتحادية استأنفت عملياتها الاستباقية بحثا عن العناصر الإرهابية المتخفية في مناطق الحويجة "جنوب غربي كركوك، شمال بغداد".

وأضاف جودت، أن العملية تقدمت بها قطاعات الشرطة، على محورين لتمشيط نحو 14 قرية هي:

"خضر العباس، وشباط الحسن، وزيدان الحربي، وخلف الأسود، والفرحانية، وعباس جواد، وخليل حنتوش، والحامضية، والمضمومة، والعجمي، وعداي صالح، ووادي زغيتون، والنكار، والأعوج".

وأفاد قائد الشرطة الاتحادية العراقية، بأن العملية أسفرت عن تدمير ثلاثة أنفاق، وعدد من الأفخاخ، والسيطرة على معمل تصنيع المقذوفات، وقاعدة لإطلاق الصواريخ في القرى المذكورة.

وأطلقت قوات الحشد الشعبي في محور محافظة كركوك وقطعات الشرطة الاتحادية، عملية أمنية واسعة جنوب غربي محافظة كركوك لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) المتبقية في تلك المناطق، على خلفية خروقات أمنية شهدتها المحافظة استهدفت مدنيين وقوات أمنية.