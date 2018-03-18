البشير يصل إلى القاهرة ويلتقي السيسي غدا

أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد 18 مارس/ آذار، أن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور القاهرة غدا، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي سيستقبل، الاثنين 19 مارس/ آذار، البشير في إطار مواصلة التشاور بين الزعيمين.

كما ذكر أن اللقاء سيتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

وكان مصدر في القصر الرئاسي في الخرطوم أوضح، لوكالة "سبوتنيك" أن "البشير يصل القاهرة الاثنين ويلتقي السيسي، في زيارة تستغرق يوما واحدا"، مضيفا أن "البشير يعتزم بحث العلاقات الثنائية ومتابعة خطوات اللجنة السياسية والأمنية بين البلدين".