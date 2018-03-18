الجبوري يجدد رفضه لوجود "العمال الكردستاني" على أرض العراق

كما تناولت الزيارة أيضا بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي من أجل زيادة معدل التبادل التجاري الذي وصل حجمه إلى 10 مليارات دولار في السنة.
وتابع المستشار الإعلامي للجبوري "كذلك تم بحث مجال تفعيل آليات التعاون البرلماني بما يخص تبادل الخبرات والتشريعات التي تدعم الاتفاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين بخصوص طرح المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها في مؤتمر اتحاد البرلمانات الدولي المقبل".
وأشار الحسيني، لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الجبوري وجه دعوة لنظيره التركي لزيارة العراق.
وعلى الصعيد الأمني، قال الحسيني إن رئيس مجلس النواب العراقي جدد رفضه لأي وجود مسلح على أرض العراق من شأنه أن يهدد أمن المنطقة وخصوصا قوات حزب "العمال الكردستاني".
"كما أن العراق مستعد للتعاون مع الجمهورية التركية بهذا الخصوص، وكذلك التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل المتهمين المنخرطين والمتورطين مع تنظيم داعش الإرهابي، من أجل تحقيق الاستقرار في العراق الذي سينعكس إيجابا على استقرار المنطقة".
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