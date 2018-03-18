اجتماع مرتقب بالقاهرة للأطراف الليبية بشأن توحيد المؤسسة العسكرية خلال ساعات

من ناحيته قال محمد معزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا لـ" سبوتنيك " إن التوافق على توحيد المؤسسة العسكرية خطوة هامة على طريق التوافق في ليبيا واستكمال عملية التوافق السياسي التي باتت ضرورية في الوقت الراهن.

وتستضيف القاهرة الاجتماع التشاوري السادس بين الوفود عسكرية ليبية، في إطار مساعٍ تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة وذلك عقب عدة جولات من الحوار والمفاوضات العسكرية تم التوصل فيها إلى الآليات التي سيتم بها توحيد الجيش الليبي على الأرض وفقا لما قاله الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في وقت سابق بأن المرحلة المقبلة من الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة، ستشمل توحيد القوات العسكرية الليبية، والإعلان عن تعيينات جديدة وأنه الاتفاق في آخر اجتماع تشاوري الشهر الماضي، على الهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية الليبية، وإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، ومجلس الأمن القومي ومجلس القيادة العامة.