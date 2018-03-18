حماس: النفق الذي ضربته إسرائيل غير مستخدم وتعرض للاستهداف سابقا

وذكر أبو عبيدة، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أن "إعلان العدو عن اكتشاف نفق للقسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم".
الناطق العسكري بإسم #كتائب_القسام أبو عبيدة pic.twitter.com/wgbZVX7IGu— فلسطين الآن (@paltimes2015) March 18, 2018
وأضاف أبو عبيدة "إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا، بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبان معركة العصف المأكول عام 2014".
الناطق العسكري بإسم #كتائب_القسام أبو عبيدة: إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا بعد أن استخدمته #كتائب_القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبّان معركة #العصف_المأكول عام 2014. pic.twitter.com/5Admo8Qm4K— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 18, 2018
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، إن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت محاولة حركة "حماس" إعادة بناء نفق لشن هجمات.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.
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