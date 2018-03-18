حماس: النفق الذي ضربته إسرائيل غير مستخدم وتعرض للاستهداف سابقا

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن النفق الذي أعلنت إسرائيل قصفه، صباح اليوم الأحد/ 18 مارس/ آذار، هو نفق قديم وغير مستخدم وتعرض للاستهداف سابقا.

وذكر أبو عبيدة، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أن "إعلان العدو عن اكتشاف نفق للقسام في رفح هو محاولة جديدة للتضليل وتسويق الوهم واستعراض القوة لتسجيل انتصارات وهمية أمام الجمهور الصهيوني وأمام العالم".

​​وأضاف أبو عبيدة "إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا، بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبان معركة العصف المأكول عام 2014".

الناطق العسكري بإسم #كتائب_القسام أبو عبيدة: إن النفق الذي يتحدث عنه العدو هو نفق قديم وغير مستخدم تعرض للاستهداف سابقا بعد أن استخدمته #كتائب_القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح إبّان معركة #العصف_المأكول عام 2014. pic.twitter.com/5Admo8Qm4K — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 18, 2018

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، إن قواته العاملة على حدود غزة أحبطت محاولة حركة "حماس" إعادة بناء نفق لشن هجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "باستخدام معلومات مخابرات دقيقة وتكنولوجيا جديدة، تمكنت قوات الدفاع الإسرائيلية من إحباط محاولة من جانب حماس لتجديد نفق إرهابي قديم قرب كرم أبو سالم"، في إشارة إلى معبر تجاري على الحدود مع القطاع.