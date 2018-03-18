الكشف عن كواليس لقاء محمد بن سلمان مع قناة "CBS"... هذا أبرز ما قاله

© REUTERS/ SIMON DAWSON محمد بن سلمان يدلي بأول حديث للإعلام الأمريكي

وقال "أودونيل" إنها حظيت باللقاء بعد ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه "لم تكن هناك قيود زمنية، كما لم يكن هناك أي شروط مسبقة"، لافتة إلى أن المقابلة شاملة وصريحة بشكل ملحوظ، وتضم مواضيع مهمة، كحرب اليمن، وتحقيقات مكافحة الفساد، وتوقيف شخصيات رفيعة المستوى في هذا الإطار.

وأضافت المذيعة الأمريكية، في لقاء مع صحيفة "arabnews" السعودية، أن الأمير محمد بن سلمان، تحدث، لأول مرة عما حدث تحديدا في فندق الريتز كارلتون، وتحدث بقوة عن إيران، وعن دور المرأة في المجتمع السعودي، وعن كيفية إساءة تفسير المتطرفين للإسلام سواء ما يتعلق بحقوق المرأة أو تعليمها أو تقاليد ثقافية أكبر.

وقالت إنه في عام 2015 حين علمت بخبر تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم، أقنعت المسؤولين في برنامج "60 دقيقة" بالحصول على مقابلة مع القيادة السعودية، وكانت فكرة تستحق المتابعة.

وأضافت: "التقيت الأمير محمد بن سلمان، حين كان ولياً لولي العهد في مقر إقامة السفير السعودي بواشنطن في يونيو/حزيران 2016، وسألته عن رؤية 2030 وأبديت رغبة لإجراء مقابلة معه شخصياً، وكان على معرفة ببرنامج 60 دقيقة، وشرحنا أن المقابلة لن تشمل مجرد الاجتماع في فندق لمدة 20 دقيقة، بل نريد القدوم إلى الرياض والحصول على وصول غير مسبوق إلى القصر الملكي، أردنا من ذلك أن نعرف كيف يقضي عطلات نهاية الأسبوع وأن نطلع الناس"، وقالت: "كنا واثقين من أننا سنحصل على المقابلة، ولكن لا يوجد ضمان".

وتابعت: "في النهاية، حصلت المذيعة وفريق الإنتاج على الضوء الأخضر قبل شهر، مشيرة إلى أن السعوديين لم يطلبوا منهم أي أسئلة مسبقة، كما لم يرفضوا أي موضوع للنقاش، وكان الموقف واضحاً "ليس لدينا شيء نخفيه".

وبينت أن المقابلة رسمياً استمرت 90 دقيقة منذ أسبوعين في الدرعية بالرياض، وذلك قبل فترة وجيزة من مغادرة ولي العهد السعودي إلى بريطانيا، موضحة أن الأمير اختار التحدث باللغة العربية مع وجود ترجمة فورية من قبل طاقم أمريكي. وقالت: "عند الالتقاء بالأمير محمد بن سلمان في مكتبه، كان يتحدث معنا باللغة الانجليزية، حين كان الأمر غير رسمي، لكنه فضل أن يتحدث بلغته العربية في المقابلة الرسمية، وكان يرد على كل الأسئلة بشفافية تامة".

وكشفت أنها التقت نساء سعوديات في الرياض أبدين سعادتهن بشكل كبير بالإصلاحات والتغييرات التي تشهدها المملكة، ويدعمن طموحات الأمير محمد بن سلمان لتغيير بلادهن بوتيرة سريعة وملحوظة، مؤكدة أن الجميع يراه شخصية مميزة تتمتع بقوة هائلة وشخصية تؤمن بالانفتاح على العالم.

يُذكر أن برنامج "60 دقيقة"، على شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية، يعرض في السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت واشنطن، الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، اللقاء المرتقب والأول لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شبكة أمريكية.