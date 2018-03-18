الإمارات: إذا أرادت قطر تغيير نهجها سنرحب بعودتها

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، إن "علاقة الإمارات بمصر مهمة جدا لمواجهة التحديات المشتركة".

وأضاف ابن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، أن "التحديات التي نواجهها مع مصر ليست في النطاق العربي فقط بل تأتي من إيران وإسرائيل وتركيا أيضا كاعتداء على الأراضي العربية".

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وقال الوزير الإماراتي: "سنستمر في العمل مع مصر بقوة وعزم لمواجهة تحدياتنا المشتركة، نرى أن علاقة الإمارات بمصر ستوفر حياة أكثر تنوعا وفرصا وإمكانيات لشعوبنا وشعوب المنطقة، نرى في مصر بلدا شامخا وأصيلا يدعم الاستقرار في محيطه العربي".

وفيما يخص الأزمة الخليجية، قال ابن زايد إنه "إذا أرادت قطر تغيير نهجها كلنا سنرحب بعودتها للصف العربي".

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيد الإقليمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نقل للرئيس السيسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معربا عن اعتزاز الإمارات بما يربطها بمصر من علاقات استراتيجية متميزة على كافة الأصعدة.

كما أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في المجالات التنموية المختلفة خلال الفترة الماضية، متمنيا لمصر وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.