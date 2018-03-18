قطر تتهم أبو ظبي بإجراء "معاملات مشبوهة" للإضرار باقتصادها

طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي من قبل بنك أبو ظبي.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski مصرف قطر المركزي: نملك ما يساعدنا على مقاومة العزلة الخليجية

ذكرت وكالة "رويترز"، في تقرير حصري لها، أن قطر طالبت بالتحقيق فيما يتعلق بـ"معاملات مشبوهة" أجرتها الوحدة الأمريكية لأكبر بنك في الإمارات، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار المقاطعة التي تفرضها دول خليجية على الدوحة.

وكتب مكتب المحاماة الممثل لمصرف قطر المركزي خطابا إلى الخزانة الأمريكية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأمريكية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك الحكومة حصة أغلبية فيه.

وفي خطاب ثان طلب مكتب المحاماة، بول وويس وريفكند ووارتون وجاريسون، من لجنة تداول عقود السلع الآجلة التحقيق في تلاعب محتمل في عملة قطر، وذلك بحسب ما ذكرته "رويترز".