نواب أردنيون يطالبون حكومة بلادهم بعدم تجديد تأجير أراضي الغمر والباقورة لإسرائيل

وتقدم أكثر من 20 نائباً في مجلس النواب الأردني، بمذكرة لرئاسة البرلمان لرفعها للحكومة "بعدم تجديد التصرف بأراضي الغمر والباقورة بمحافظة إربد أقصى شمال الأردن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال".

وقال النواب، في سياق المذكرة، التي حصلت وكالة " سبوتنيك " على نسخة منها "نلتمس من رئاسة المجلس مخاطبة الحكومة وبالسرعة الممكنة من أجل السير بإجراءات إعلام الجانب الإسرائيلي بإبداء رغبة الجانب الأردني بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي لمدة مماثلة نظراً لما تحتويه من المخاطر على السيادة الأردنية وفرصة لوقف الغطرسة الصهيونية وتغولها على المشهد الدائر في المنطقة".

وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.

وحسب المذكرة فإن "البند 6 من ملاحق اتفاقية وادي عربا؛ ملحق منطقة الباقورة وملحق منطقة الغمر في الاتفاقية، والتي تقضي بوضع اليد والتصرف مدة 25 سنة وتعطي الحق لأي طرف إبداء رغبته بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي وإعادة الحال إلى ما كان عليه".

جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي قاما بتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة كما سبقت الإشارة ملاحق في الاتفاقية تحدد حالة هذه الراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها وهي 25 سنة حسبما ورد في ملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين.