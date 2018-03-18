الإمارات تدشن مشروعا فضائيا عملاقا بتكلفة 136 مليون دولار

أعلن محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن بلاده تواصل تطوير أكبر مدينة فضائية علمية على كوكب الأرض، بتكلفة 136 مليون دولار.

وأضاف الأحبابي عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن المدينة تشكل نموذجا عمليا صالحا للتطبيق على كوكب المريخ، وتضم مختبرات متخصصة ومناطق تعليمية للأبحاث العلمية.

وأطلقت الإمارات مشروع بناء مدينة المريخ العلمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ.

وتقع المدينة الفضائية داخل حديقة "مشرف" في دبي، وتبلغ مساحتها مليون و900 ألف قدم مربع.

نعمل من خلال #البرنامج_الوطني_للفضاء على تطوير أكبر #مدينة فضائية علمية على كوكب #الأرض لتشكل نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب #المريخ، حيث ستضم مختبرات متخصصة ومناطق تعليمية للأبحاث العلمية — Dr.Mohammed AlAhbabi (@DrAlahbabi) March 18, 2018

وتسعى الإمارات لتحقيق الريادة فيما يخص إيصال البشر إلى كوكب المريخ خلال العقود المقبلة، عبر استراتيجية "المريخ 2117".

وكانت الإمارات قد أعلنت في 2015، بدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة علمية استكشافية تصل إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2021.