مجلس الشباب العربي يكرم القيادات الشابة بجامعة الدول العربية

© Sputnik. Boshra Al-Futiani الجامعة العربية تطالب غواتيمالا بالتراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس

وفي هذا الصدد أكدت علياء غنام، مستشار أول مدير إدارة منظمات المجتمع المدني ، في بيان وصل " سبوتنيك " نسخة منه اليوم الأحد، 18مارس/آذار، أن منح تلك الجائزة للشباب العربي المتميز في العديد من المجالات، يرسخ ويعظم حب الوطن والانتماء وإبراز جهود الشباب العربي المتميز، ليكون نموذجا يحتذى به لدى باقي الشباب، الأمر الذي يعد حائط صد ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى لاستقطاب الشباب العربي للانضمام لها، مستغلة الظروف المعيشية والصعوبات التي تواجه الشباب العربي في الوقت الراهن.

وأشارت إلى أن استضافة ورعاية الجامعة العربية للفعاليات التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، يرجع إلى توجه الجامعة العربية في دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك، وخاصة المنظمات المعنية بتنمية وتثقيف الشباب العربي، بغية إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على قيادة العالم العربي في المستقبل.

يذكر أن حفل توزيع الجائزة سيشهد تكريما للشباب العربي المتميز في العديد من المجالات، وسيتم استعراض نماذج من القيادات العربية الشابة الناجحة، وكذا تكريم رواد العمل العربي المشترك، تنفيذا لمبادرة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للحفاظ على تواصل الأجيال.