مجال عمل جديد يفتح أبوابه أمام السعوديات

أعلنت شركات عاملة في القطاع الخاص السعودي، عن طرح وظائف للنساء في قطاع السيارات والدراجات النارية‎.

ووفقا لما نشره موقع "أخبار 24" السعودي، ستطرح الوظائف ضمن 732 فرصة عمل مخصصة للجنسين، وفقا لما أعلنته الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض.

وأوضحت الغرفة، أن مقابلات السيدات ستكون عند الساعة التاسعة صباحا بمقر فرع السيدات.

وأشارت الغرفة إلى أن الوظائف النسائية ستشمل "موظفة استقبال ومقدمة طعام ومحاسبة ومندوبة مبيعات وعضو فريق".

وكشفت الغرفة أنها ستنظم ملتقيات توظيف لنحو 12 نشاطا، أعلنت وزارة العمل السعودية توطينها مؤخرا.

يذكر أن المملكة تشهد خلال الفترة الأخيرة العديد من التغييرات المجتمعية كان أبرزها حصول المرأة على العديد من الحقوق، وهي التغييرات التي تتزامن مع رؤية وليد العهد محمد بن سلمان "السعودية 2030".