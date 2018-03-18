القضاء الإيراني يعلق على اعتقال رئيس مكتب أحمدي نجاد

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، إن اعتقال أسفديار رحيم مشائي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ، كان على خلفية اتهامه بقضايا متعددة.

وقال محسني إيجئي، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أصفهان، اليوم الأحد، في معرض رده عن سؤال مراسل وكالة "مهر" بهذا الشأن إن "مشائي يواجه اتهامات متعددة وعلى هذا الأساس تم اعتقاله يوم أمس"، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

© Sputnik. Sergey Guneev اعتقال رئيس مكتب أحمدى نجاد في طهران

وأضاف: "لا يمكن حاليا توضيح الاتهامات الموجهة إلى مشائي، ووفقا للقانون لا يمكن الإفصاح عن التهم إلى حين إصدار الحكم بشكل قاطع".

وأشار المتحدث باسم الجهاز القضائي إلى أن رحيم مشائي قيد الاعتقال، مضيفا أن "بعض اتهاماته واضحة وبعضها الآخر تنسب إليه وبحاجة إلى تحقيقات".

وفيما يتعلق القضايا التي يثيرها أحمدي نجاد والمقربون منه، قال إيجئي إن "بعض هذه القضايا المثارة تتناغم مع العدو، لا علاقة لنا بنواياهم، ولكن تصرفاتهم تتوافق مع الشيطان الأكبر وإسرائيل، ويهدفون إلى تشويه السلطة القضائية، بحيث لا تتمكن من محاربة الفساد".

وأضاف أن "الشعب شاهد أحداث الشغب التي وقعت خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإذا لم تكن السلطة القضائية والنظام الأمني في البلاد قويا والشعب مساندا، لواجهت البلاد مشكلة كبيرة".

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن الأشخاص الذين يرفضون القانون هم المصداق الواضح للديكتاتور، وقال إن "ملف حميد بقائي (مساعد الرئيس السابق أحمدي نجاد) جرى البت به بحضور محامي الدفاع واستغرق عدة أشهر من التحقيق في المحكمة الابتدائية، حيث تم إجراء المرافعات وتقديم الوثائق المطلوبة وبعد تشكيل محكمة الاستئناف وإعطاء المهلة المحددة صدر الحكم النهائي".

وأكدت النيابة العامة في إيران اليوم السبت 17 مارس/ آذار، اعتقال رئيس مكتب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد.

وكان اسفنديار قد قام بالحضور أمام مقر السفارة البريطانية في طهران، بحرق حكم المحكمة الخاص بسجن "حميد بقائي" المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد الذى تولى الرئاسة الإيرانية من 2005 إلى 2013.