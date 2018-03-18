المجلس الوزراي للأمن الوطني العراقي يصوت على مذكرة التعاون الاستخباراتي مع إيران

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، عن تصويت المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، 18 مارس/ آذار، على مذكرة للتفاهم والتعاون والتنسيق الاستخباراتي مع إيران.

وقال المكتب الإعلامي إن " رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ترأس، اليوم، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة موقف التدقيق الأمني لموظفي المناطق المحررة (نينوى)، وتوجيه الوزارات بإعداد إحصائية عن الموظفين الذين لم يباشروا، والتوجيه بحسم التدقيق الأمني بأسرع وقت"، بحسب قناة " السومرية نيوز ".

وتابع البيان "كما عرض أمام المجلس التقرير السنوي للاستقرار في العراق (معايير الهشاشة) والتحسن الكبير للعراق، وفق مستوى التصنيف الدولي والعمل على رفعه إلى مستوى أعلى وإصدار مجموعة من التوجيهات بخصوص هذا الأمر".

وأوضح البيان أنه "تم التصويت على مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الاستخباراتي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جرت متابعة تنفيذ المقررات السابقة ومناقشة عدد آخر من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال".

يذكر أن المجلس الوزاري للأمن الوطني، يعقد اجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي؛ لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.



