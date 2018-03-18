كأس ذهبية ومليون دولار لأفضل معلمة في 2018

حصلت المعلمة البريطانية أندريبا زافيركو، على جائزة قيمتها مليون دولار، وقام بتسليمها نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال احتفال أقيم، اليوم الأحد 18 مارس / آذار، في دبي.

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ذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) أن الجائزة تمنحها مؤسسة "فاركي"، مشيرة إلى أن الاحتفال أقيم، مساء اليوم الأحد، في فندق ومنتجع " أتلانتس " في نخلة جميرا في دبي.

وتعمل زافيركو، معلمة للفنون والمنسوجات بمدرسة "ألبرتون كوميونتي برنت" في لندن، وحصلت على لقب أفضل معلمة في العالم لعام 2018 ضمن المبادرة التي أطلقتها" مؤسسة فاركي" للسنة الرابعة، وحصلت على كأس ذهبية، إضافة إلى الجائزة.

وكتب بن راشد على "تويتر": "سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي. مبروك لأندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة. كل معلم هو نجم، وهو نجم في سماء مجتمعنا، ونجم تهتدي به الأجيال، ونجم يعم خيره الجميع".

سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي التي تبلغ مليون دولار.. مبروك للمعلمة أندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة.. كل معلم هو نجم.. نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به الأجيال.. ونجم يعم خيره الجميع pic.twitter.com/TvcR7suzLN — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 18, 2018

وعلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تسجيل مصور، واصفة حصول زاف على الجائزة بـ"الإنجاز العظيم".

British Prime Minister @theresa_may congratulates Global @TeacherPrize Winner 2018 Andria Zafirakou and thanks @HHShkMohd for his support of the teaching profession and patronage of this prize #TeacherPrize #GESF pic.twitter.com/ZF1timFV5r — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 18, 2018

وتقدم الجائزة مؤسسة فاركي، التي أنشأها واحد من أبرز المستثمرين في مجال التعليم في العالم، الذي يقيم في دبي ويدعى ساني فاركي.



