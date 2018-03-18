كأس ذهبية ومليون دولار لأفضل معلمة في 2018

وتعمل زافيركو، معلمة للفنون والمنسوجات بمدرسة "ألبرتون كوميونتي برنت" في لندن، وحصلت على لقب أفضل معلمة في العالم لعام 2018 ضمن المبادرة التي أطلقتها" مؤسسة فاركي" للسنة الرابعة، وحصلت على كأس ذهبية، إضافة إلى الجائزة.
وكتب بن راشد على "تويتر": "سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي. مبروك لأندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة. كل معلم هو نجم، وهو نجم في سماء مجتمعنا، ونجم تهتدي به الأجيال، ونجم يعم خيره الجميع".
سعدت اليوم بتكريم أفضل معلم في العالم بجائزة فاركي التي تبلغ مليون دولار.. مبروك للمعلمة أندريا زاف فوزها بلقب أفضل معلمة في أعظم مهنة.. كل معلم هو نجم.. نجم في سماء مجتمعنا ونجم تهتدي به الأجيال.. ونجم يعم خيره الجميع pic.twitter.com/TvcR7suzLN— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 18, 2018
وعلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تسجيل مصور، واصفة حصول زاف على الجائزة بـ"الإنجاز العظيم".
British Prime Minister @theresa_may congratulates Global @TeacherPrize Winner 2018 Andria Zafirakou and thanks @HHShkMohd for his support of the teaching profession and patronage of this prize #TeacherPrize #GESF pic.twitter.com/ZF1timFV5r— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 18, 2018
وتقدم الجائزة مؤسسة فاركي، التي أنشأها واحد من أبرز المستثمرين في مجال التعليم في العالم، الذي يقيم في دبي ويدعى ساني فاركي.
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