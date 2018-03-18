شرطان جديدان لزواج الأجانب من سعوديات

© AFP 2018/ Fayez Nureldine تعرف على الشروط الجديدة للفتيات السعوديات لقبول الزواج

ذكرت الصحيفة السعودية في تقرير لها، اليوم الأحد 18 مارس/ آذار، أن الشرطين اللذين حددتهما وزارة الداخلية يتضمنان تحديد حد أقصى لسن السعوديات الراغبات في الزواج من الأجانب والحد الأقصى لفارق السن بينها وبين الرجل المتقدم للزواج منها.

وذكرت الوزارة أن الشرط الأول ينص على ألا يتجاوز سن المرأة السعودية 50 عاما، بينما ينص الشرط الثاني على ألا يتجاوز فارق السن بينها وبين الرجل الأجنبي 15 عاما، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الوزارة تطالب الجهات المعنية بتضمين الشرطين الجديدين ضمن الضوابط المطلوب استيفاؤها لمن يتقدم بطلب الزواج من السعوديات.

وحددت الاشتراطات السابقة الحد الأدنى للراغبة في الزواج من أجنبي وهو ألا يقل عمرها عن 25 عاما، باستثناء من كانت ابنة عم الخاطب أو ابنة خاله من الدرجة الأولى، التي يجوز لها الزواج إذا كان عمرها لا يقل عن 21 عاما.