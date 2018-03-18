هجوم سعودي على المغرب بسبب كأس العالم

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، أن المغرب لم يطلب أي دعم من المملكة لاستضافة كأس العالم في 2026.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، إنه إذا طلب من السعودية دعم ملف مونديال 2026، ستبحث الرياض عن مصلحتها أولا، مضيفا "اللون الرمادي لم يعد مقبولا".

وتعد هذه رسالة موجهة للمغرب كونه الدولة العربية الوحيدة المتقدمة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026

وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا…🇸🇦

اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا…! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

وكانت المملكة المغربية قد اختارت الوقوف على الحياد فيما يخص الأزمة الخليجية، ورفضت الانضمام لدول الحصار.

هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك…! رساله من الخليج ل المحيط. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

ومع بدء الحصار على قطر أرسل المغرب طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، كما دعا دول الخليج لـ"ضبط النفس، والتحلي بالحكمة، كما يعد العاهل المغربي الملك محمد السادس، من أوائل الزعماء الذين زاروا قطر.

جدير بالذكر أن المغرب ينافس الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، من أجل استضافة كأس العالم 2026.