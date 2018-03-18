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01:58 19 مارس/ آذار 2018
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    انتخابات مصر

    مشاركة كثيفة للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

    © Sputnik. Amro Omran
    العالم العربي
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    على مدار 72 ساعة متواصلة، تابعت غرفة عمليات وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن.

    وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، وتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

    وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في بعض الدول، ولكنها مازالت مستمرة في دول أخرى نظرًا لفروق التوقيت على مستوى العالم. 

    وجدير بالذكر أن غرفة العمليات رصدت إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن.

    وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، سحر نصر، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ريتشارد ديكتس
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    وترأست الغرفة خلال الثلاثة أيام السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والتي وجهت، خلال اجتماعاتها بفريق عمل الغرفة، بالتواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين في الخارج خلال الإدلاء بأصواتهم، كما تابعت سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعي والإعلام للتواصل المباشر معهم.  

    وفي بيان لوزارة الهجرة، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه مع اقتراب انتهاء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في عدد من الدول، أن "ما لمسناه من روح ووطنية من أبنائنا بالخارج يعبر عن مدى الوعي الكبير لديهم، وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي كحق دستوري لكل المصريين خاصة في هذه المرحلة الفارقة".  

    وثمنت "مكرم" دور المرأة المصرية الفاعلة في العملية الانتخابية الرئاسية، من حيث تقدم الصفوف خلال أيام التصويت، وحشد وحث الأسرة على النزول لصناديق الاقتراع، هذا إلى جانب المشاركة الكبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.  

    وأعربت "مكرم" عن فخرها بالمظهر الحضاري الذي ظهر عليه المصريين خلال الثلاثة أيام، من حماسة ورقي وسعادة بالمشاركة في هذا العرس الديموقراطي، مشيرة إلى أن هذا ظهر جليًا في التنظيم وتعاون بعض أبناء الجاليات بالخارج وتوفير وسائل انتقال للمقيمين بعيدًا عن مقر الاقتراع.  

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    وأشارت "مكرم" إلى جهد الفريق القائم على غرفة عمليات وزارة الهجرة، لما قاموا به من متابعة واستجابة لكل الاستفسارات، والتي وصل عددها في ختام اليوم الثالث لعمل الغرفة 315 استفسارًا، جاء أغلبها من المملكة العربية السعودية الكويت والإمارات، كما جاءت استفسارات من مالطا، وليبيا، وإندونيسيا، وكندا، وأستراليا، وأمريكا، وهولندا، وقطر، وإيطاليا، ونيوزيلاندا، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد.

    وأوضحت وزيرة الهجرة أن أغلب الاستفسارات جاءت حول إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وأماكن وعناوين مقرات الاقتراع، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وإجازة التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وكذلك طلب إقامة أكثر من مقر انتخابي بكل دولة نظرًا لبعد المسافات في العديد من الدول عن مقر الاقتراع الرئيسي.  

    وأردفت الوزيرة قائلة، إن غرفة العمليات أمدت جميع وسائل الإعلام بكافة المواد الفيلمية المصورة من مختلف دول العالم خلال عمليات تصويت المصريين بالخارج، بالإضافة إلى كل البيانات والمعلومات الخاصة بمقرات اقتراع المصريين بالخارج وكيفية الوصول إليها، وكذلك توفير كافة الإجابات حول أسئلة واستفسارات المصريين المتعلقة بالمشاركة في العملية الانتخابية خلال الثلاثة أيام.

    وتابعت الوزيرة أن نتيجة لهذا الجهد، فقد وصل حجم التفاعل من قبل المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لأكثر من 7 مليون تفاعل، ومليون ونصف المليون مشاهدة لمحتويات الصفحة من تعليمات ونصائح حول العملية الانتخابية وفيديوهات وصور للمصريين خلال مشاركتهم بالانتخابات.

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    أخبار الوطن العربي, أخبار مصر, انتخابات الرئاسة المصرية, بيان, وزارة الهجرة المصرية, الوزيرة نبيلة مكرم, الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, مصر
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