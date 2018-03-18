مشاركة كثيفة للمصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

وتم تجهيزها بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة ودول العالم، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، وتغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.
وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في بعض الدول، ولكنها مازالت مستمرة في دول أخرى نظرًا لفروق التوقيت على مستوى العالم.
حب الوطن قيمة عليا تتوارثها الأجيال….. تحية تقدير وإعزاز لكل من يحرص علي غرس معاني الوطنية في قلوب ابنائنا في الخارج pic.twitter.com/HHZsQD3OMm— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) March 18, 2018
وجدير بالذكر أن غرفة العمليات رصدت إقبالاً كبيرًا من الجاليات المصرية بكافة الدول، وخصوصًا الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن.
وفي بيان لوزارة الهجرة، قالت السفيرة نبيلة مكرم، إنه مع اقتراب انتهاء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في عدد من الدول، أن "ما لمسناه من روح ووطنية من أبنائنا بالخارج يعبر عن مدى الوعي الكبير لديهم، وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم والمساهمة في رسم مستقبله والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي كحق دستوري لكل المصريين خاصة في هذه المرحلة الفارقة".
وثمنت "مكرم" دور المرأة المصرية الفاعلة في العملية الانتخابية الرئاسية، من حيث تقدم الصفوف خلال أيام التصويت، وحشد وحث الأسرة على النزول لصناديق الاقتراع، هذا إلى جانب المشاركة الكبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب من الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.
وأعربت "مكرم" عن فخرها بالمظهر الحضاري الذي ظهر عليه المصريين خلال الثلاثة أيام، من حماسة ورقي وسعادة بالمشاركة في هذا العرس الديموقراطي، مشيرة إلى أن هذا ظهر جليًا في التنظيم وتعاون بعض أبناء الجاليات بالخارج وتوفير وسائل انتقال للمقيمين بعيدًا عن مقر الاقتراع.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن أغلب الاستفسارات جاءت حول إمكانية التصويت عبر الإنترنت، وأماكن وعناوين مقرات الاقتراع، وإمكانية التصويت بصورة جواز السفر الساري دون رقم قومي ومعه شهادة ميلاد مميكنة، وإجازة التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية، وكذلك طلب إقامة أكثر من مقر انتخابي بكل دولة نظرًا لبعد المسافات في العديد من الدول عن مقر الاقتراع الرئيسي.
وأردفت الوزيرة قائلة، إن غرفة العمليات أمدت جميع وسائل الإعلام بكافة المواد الفيلمية المصورة من مختلف دول العالم خلال عمليات تصويت المصريين بالخارج، بالإضافة إلى كل البيانات والمعلومات الخاصة بمقرات اقتراع المصريين بالخارج وكيفية الوصول إليها، وكذلك توفير كافة الإجابات حول أسئلة واستفسارات المصريين المتعلقة بالمشاركة في العملية الانتخابية خلال الثلاثة أيام.
مشاركة إيجابية من أبناء الجالية المصرية في ميلانو #الانتخابات_الرئاسية_2018 #انتخابات_الرئاسة pic.twitter.com/yGhTlOAfCh— Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) March 16, 2018
وتابعت الوزيرة أن نتيجة لهذا الجهد، فقد وصل حجم التفاعل من قبل المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات على صفحات الوزارة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لأكثر من 7 مليون تفاعل، ومليون ونصف المليون مشاهدة لمحتويات الصفحة من تعليمات ونصائح حول العملية الانتخابية وفيديوهات وصور للمصريين خلال مشاركتهم بالانتخابات.
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