اليمن يقترب من استئناف إنتاج النفط

وصل طاقم شركة نفطية نمساوية إلى محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن تمهيداً لاستئناف عملية الإنتاج بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

صنعاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض: "طاقم الإدارة الأجنبية لشركة (أو إم في) النمساوية وصل، الأحد، إلى مطار العقلة في محافظة شبوة برئاسة مدير العمليات في الشركة روبرت جلوك، ومدير الصيانة راينر ليج ومدير الأمن والسلامة ديفد هول".

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وأضافت "أن الطاقم تفقد مواقع امتياز الشركة في حقل العقلة النفطي شرق محافظة شبوة، واطلع على قطاع (إس2) في الحقل الذي تستثمر فيه الشركة، بهدف استئناف عملية إعادة الإنتاج في القطاع عقب تحسن الأوضاع الأمنية في المحافظة، على ضوء نجاح الجهود الحكومية في تهيئة الأوضاع اللازمة".

ونقلت "سبأ" عن وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود "وصول الطاقم الفني للشركة الى شبوة، يأتي تتويجا للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة بدعم من التحالف العربي لتهيئة العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات الاقتصادية خاصة النفطية والغازية، مؤكداَ أن العودة مقدمة لجميع الشركات النفطية والاستثمارية إلى المناطق المحررة، لاستئناف نشاطها".

مشيرا إلى "أن التواصل قائم ومستمر مع بقية الشركات النفطية العالمية، وأن هناك مؤشرات إيجابية جداً بتفعيل القطاع النفطي والغازي سيتم خلال الفترة القريبة القادمة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد اليمني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الانتاج".

يذكر أن الطواقم الأجنبية للشركات النفطية العاملة في اليمن غادرت البلاد عقب سيطرة جماعة أنصار الله على السلطة.