قتلى وجرحى في هجوم لـ"أنصار الله" على موقع عسكري سعودي

قتل ثلاثة جنود في الجيش السعودي بهجوم لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيون" على موقع عسكري سعودي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri محمد بن سلمان يفجر مفاجأة بشأن حرب اليمن... ويهاجم إيران

موسكو — سبوتنيك . وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "بأن مسلحي أنصار الله اقتحموا ليلة الاثنين 19 مارس/ آذار، رقابات مراش وتويلق والفرع في نجران".

وأشار المتحدث إلى "مقتل 3 جنود سعوديين من حامية رقابة مراش، فيما سقط عسكريون سعوديون آخرون بين قتيل وجريح خلال اقتحام رقابتي تويلق والفرع في ذات القطاع".

مضيفاً، "أن مسلحي أنصار الله نفذوا في وقت سابق عملية اقتحام لرقابة الحلق وموقع الحماد في نجران، وسقط حاميتهما من العسكريين السعوديين بين قتيل وجريح، كما أحرقوا مخزن أسلحة وأعطبوا بصاروخ موجه آلية للجيش السعودي في موقع نهوقة".

ولفت إلى "أن طيران التحالف شن 4 غارات على موقع الحماد في نجران، عقب اقتحامه من مسلحي أنصار الله".