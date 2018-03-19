قتلى وجرحى في هجوم لـ"أنصار الله" على موقع عسكري سعودي

وأشار المتحدث إلى "مقتل 3 جنود سعوديين من حامية رقابة مراش، فيما سقط عسكريون سعوديون آخرون بين قتيل وجريح خلال اقتحام رقابتي تويلق والفرع في ذات القطاع".
مضيفاً، "أن مسلحي أنصار الله نفذوا في وقت سابق عملية اقتحام لرقابة الحلق وموقع الحماد في نجران، وسقط حاميتهما من العسكريين السعوديين بين قتيل وجريح، كما أحرقوا مخزن أسلحة وأعطبوا بصاروخ موجه آلية للجيش السعودي في موقع نهوقة".
ولفت إلى "أن طيران التحالف شن 4 غارات على موقع الحماد في نجران، عقب اقتحامه من مسلحي أنصار الله".
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