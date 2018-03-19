محمد بن سلمان يتحدث عن حياته الشخصية ويكشف كيف تعلم الإنجليزية

وخلال حواره مع قناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، الذي نشرته كاملا، صباح اليوم الاثنين 19 مارس / آذار، لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أنه تعلم الإنجليزية من مشاهدة الأفلام أثناء طفولته، وأن 70 في المئة من المواطنيين الذين يقل عمرهم عن 35 عاما كانوا يفعلون مثله.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو أن يؤمن الناس بما يقوم به.

© AP Photo/ Nicolas Asfouri لماذا شبه محمد بن سلمان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ"هتلر"

وأضاف، "في المملكة جيل شاب وفرنا له ما يلزم من صحة وتعليم".

وعن حياته الشخصية، قال الأمير: "حياتي الشخصية شيء أود أن أحتفظ به لنفسي، ولا أحاول لفت الانتباه لها، وإذا أرادت بعض الصحف أن تشرح شيئاً عن ذلك، فالأمر متروك لهم".

وتابع، "أنا شخص غني ولست فقيراً، أنا لست غاندي أو مانديلا، وعضو من الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية. وحياتي الشخصية هي نفسها كما كانت قبل 10 أو 20 سنة، لكن ما أفعله كشخص أنني أنفقت جزءاً من مدخولي الشخصي على الأعمال الخيرية، أنفقت ما لا يقل عن 51% على الناس و49% على نفسي. أنا شخص أعمل من بعد الظهر حتى آخر الليل مع زملائي الوزراء في مكتبي".

ووصفت الصحفية الأمريكية نورا دونيل، التي أجرت الحوار معه في الرياض، قبل أيام، الأمير السعودي بأنه أقوى قائد عربي على مدى جيل كامل.

ويأتي توقيت نشر حوار ولي العهد السعودي قبل يوم من زيارته لواشنطن، التي يبدأها، غدا الثلاثاء 20 مارس، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين الأمريكيين وقادة الكونغرس.