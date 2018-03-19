محمد بن سلمان يروي ماذا كان يفعل الملك سلمان معه في طفولته

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إنه تعلم واكتسب الكثير من الأشياء من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي حواره مع قناة "سي بي إس" الأمريكية والذي تم نشره كاملا، صباح اليوم الاثنين، سألت مقدمة برنامج" 60 دقيقة"، نورا أودونيل حول ما تعلمه من والده الملك سلمان.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان: شئ واحد فقط يستطيع إيقافي (فيديو)

وفي جوابه على السؤال، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه تعلم الكثير والكثير.

وأوضح أن "الملك سلمان يحب التاريخ كثيرا، وهو قارئ من الدرجة الأولى للتاريخ".

وتابع كاشفاً، "أنه حين كان صغيراً، كان الملك سلمان يعطي كل واحد من أولاده كتاباً ليقرأه خلال الأسبوع، وعند نهاية الأسبوع كان يأتي ويسأل كل واحد منهم حول محتوى الكتاب وما تعلمه"، مضيفا، "الملك يقول دائما، "إذا كنت تقرأ تاريخ ألف سنة، فلديك خبرة ألف سنة".

ووصفت الصحفية الأمريكية نورا دونيل، التي أجرت الحوار معه في الرياض، قبل أيام، الأمير السعودي بأنه أقوى قائد عربي على مدى جيل كامل.

ويأتي توقيت نشر حوار ولي العهد السعودي قبل يوم من زيارته لواشنطن، التي يبدأها، غدا الثلاثاء 20 مارس، ويلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من كبار المسؤولين الأمريكيين وقادة الكونغرس.