محمد بن سلمان يكشف عن المبادرات التي يطرحها قريبا للسعوديين

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المدارس السعودية تعرضت لغزو من قبل المتطرفين، مؤكدًا أنه لن يقبل بأن تغزو قطاع التعليم أي مجموعات متطرفة.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE محمد بن سلمان: شيء واحد فقط يستطيع إيقافي (فيديو)

وفي مقابلة بثت، اليوم الاثنين 19 مارس/آذار، على قناة CBS الأمريكية ضمن برنامج "60 دقيقة" ، أضاف ولي العهد السعودي قائلاً: "بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي"، وأكد أن المملكة ستعلن للعالم ما تقوم به لمحاربة التطرف.

وأضاف: "على الإطلاق، هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية، وأود أن أوجه طلبا لمشاهديكم باستخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك، ويمكنهم البحث عن معلومات حول السعودية في الستينيات والسبعينيات عبر موقع Goggle، وسيجدون بسهولة السعودية الحقيقية في الصور التي سيعثرون عليها".

وفي ما يتعلق بالسعوديين وإقبالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال: "لطالما كان السعوديون مقبلين على مواقع التواصل ومنفتحين على كافة أنواع التكنولوجيا، ولا يمكنني أن أدعي أنني السبب في ذلك".

أما بالنسبة للمرأة السعودية، فقال: "لقد قطعنا شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً". وأوضح أن المملكة تعمل على مبادرات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة لا سيما في الراتب والوظائف، لافتاً إلى أنه بعد أشهر قليلة ستبدأ المرأة بالقيادة، كما أن النساء اليوم لم يحصلن على كافة الحقوق التي ضمنها الإسلام، ولكن المملكة تعمل على ذلك.

وأكد ابن سلمان أن "القوانين واضحة جدا ومحددة في مبادئ الشريعة، التي تنص على أن النساء عليهن ارتداء ملابس لائقة ومحترمة، كما تنص على ذلك للرجال، لكنها لا تقضي بصورة خاصة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس الأسود، والقرار يعود بشكل تام إلى النساء في ما يتعلق بلباسهن".

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي أطلق في أبريل/نيسان 2016 حملة واسعة النطاق للإصلاحات في "رؤية السعودية 2030"، شدد مراراً على ضرورة إعادة المملكة إلى الإسلام المعتدل، باعتبار أن زيادة التشدد في بلاده ناجم عن تداعيات الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.