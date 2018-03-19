أكثر من 3500 شخص يغادرون الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، فلاديمير زولوتوخين، أن أكثر من 3500 شخص غادروا الغوطة الشرقية عبر نقطة عبور حمورية منذ صباح اليوم الاثنين.

© Sputnik. Ali Hassan مركز المصالحة: أكثر من 73 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية خلال فترات الهدنة

حمورية — سبوتنيك . وقال زولوتوخين للصحفيين: "أكثر من 3.5 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ صباح الاثنين عبر نقطة عبور حمورية. وتم توفير الطعام لـ 2.5 ألف شخص حتى اللحظة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيان.