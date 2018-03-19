مقتل 11 شخصا في انفجار وسط مدينة عفرين السورية

وأضافت الوكالة أن القنبلة، التي أشارت إلى أن إرهابيين زرعوها، انفجرت أثناء عملية تفتيش يجريها مقاتلو المعارضة السورية في أعقاب دخول المدينة مع القوات التركية يوم أمس الأحد، معلنين السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.
وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.
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