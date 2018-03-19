مقتل 11 شخصا في انفجار وسط مدينة عفرين السورية

لقي 11 شخصا مصرعهم، صباح اليوم الاثنين 19 مارس/آذار، 4 منهم من مسلحي الجيش السوري الحر المشارك في عملية "غصن الزيتون" التركية، جراء انفجار وسط مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن انفجار قنبلة في مبنى مؤلف من أربعة طوابق في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وأربعة من مسلحي الجيش السوري الحر أثناء الليل.

وأضافت الوكالة أن القنبلة، التي أشارت إلى أن إرهابيين زرعوها، انفجرت أثناء عملية تفتيش يجريها مقاتلو المعارضة السورية في أعقاب دخول المدينة مع القوات التركية يوم أمس الأحد، معلنين السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

وتنفذ تركيا، منذ الـ20 يناير/كانون الثاني الماضي، بالمشاركة مع مسلحي "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.