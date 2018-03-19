بشار الأسد يتجول بسيارته في الغوطة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مصور للرئيس السوري بشار الأسد وهو يقود سيارته بنفسه متوجهًا إلى خطوط القتال في الغوطة الشرقية لدمشق.

ونشرت رئاسة الجمهورية السورية، عبر صفحة نسبت لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لتجول الرئيس بشار الأسد بسيارته الخاصة في شوارع دمشق.

وكان الأسد قام، أمس الأحد، بزيارة عدد من قوات الجيش السوري على خطوط النار في الغوطة الشرقية بريف دمشق.