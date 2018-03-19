بوتين يفوز في سوريا

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، اليوم الاثنين، أن جميع أفراد الجيش الروسي في سوريا، شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية، مانحين صوتهم للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين.

© AFP 2018/ DMITRY KOSTYUKOV بعد فوزه بالانتخابات... بوتين يحقق رقما قياسيا جديدا

موسكو —. وقال بانكوف للصحفيين: "كل أفراد الجيش الروسي الذين يخدمون في الوقت الحالي على أراضي الجمهورية العربية السورية، شاركوا في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية. وبنتيجة الفرز، منحت 100 بالمئة من الأصوات للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وحصد الرئيس فلاديمير بوتين 76.66 بالمئة من أصوات الناخبين، حسب معطيات اللجنة المركزية الروسية للانتخابات، بعد فرز 99.84 بالمئة من بروتوكولات مراكز الاقتراع.

ووفقا لمعطيات اللجنة، فقد صوت للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، 56 مليون و206 آلاف و514 ناخبا.