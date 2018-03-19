المتحدث باسم عائلة القذافي: ترشح "سيف الإسلام" لرئاسة ليبيا أمر مؤكد ومحسوم

علق الإعلامي الليبي باسم الصول، المتحدث باسم عائلة الرئيس الراحل معمر القذافي، على أنباء ترشح المهندس سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية، خلال مؤتمر صحفي من تونس اليوم، قائلا إن "سيف الإسلام مرشح لرئاسة ليبيا وهذا أمر لا جدال فيه".

© AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يفاجئ الجميع بما يحدث مع سيف الإسلام القذافي في ليبيا

وقال الصول، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك "، اليوم الاثنين 19 مارس/ آذار 2018: "لا يوجد شك في ترشح المهندس سيف الإسلام لمنصب رئيس ليبيا، فهو أمر مؤكد ومحسوم، ولكن نجل الزعيم الراحل لن يتحدث بنفسه في مؤتمر اليوم في تونس، بل سيتحدث السيد أيمن بوراس".

وأضاف "أيمن بوراس مكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي، وتصريحاته تكون صادرة من عائلة القذافي، لذلك فإن ما سيطرحه اليوم في المؤتمر الصحفي في تونس هو البرنامج الإصلاحي المستقبلي لسيف الإسلام القذافي بالفعل".

وكانت بوابة إفريقيا الأخبارية، نشرت أن أيمن بوراس المكلف بالبرنامج السياسي الإصلاحي لسيف الإسلام القذافي، يعقد اليوم الاثنين المقبل، 19 مارس/ آذار، في العاصمة التونسية مؤتمرا صحفيا لتسليط الأضواء على البرنامج الإصلاحي المستقبلي لنجل القذافي.

وأفادت مصادر حقوقية ليبية، ستشارك في المؤتمر الصحفي، لـ "بوابة افريقيا الإخبارية" بأنه سيتم طرح رؤية سيف الإسلام القذافي لاليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة، كما سيتم التطرق خلال المؤتمر لاخر مستجدات المشهد الليبي الراهن، من ذلك انتهاء صلاحية الإتفاق السياسي من عدمه.

ولفتت للبوابة الإخبارية الليبية، إلى أن ملف ملاحقة سيف الإسلام من طرف محكمة الجنايات الدولية، سيكون بدوره من أهم محاور المؤتمر الصحفي عبر مداخلة لأحد المحامين الليبيين المقيمين في تونس.