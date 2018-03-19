بالفيديو... أين يسهر محمد بن سلمان ساعات الليل

كشفت أول مقابلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة أجنبية، عن المكان الذي يمضي فيه ساعات طويلة حتى وقت متأخر من الليل.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بالرياض فريق عمل برنامج 60 دقيقة الذي عرضته على شبكة "سي. بي. إس" التلفزيونية الأمريكية

وقال الأمير محمد بن سلمان لمقدمة البرنامج نورا أودونيل، إنه يأتي إلى مكتبه في الرياض بعد الظهر ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن هذا المكتب هو المكان حيث يمضي معظم الوزراء "مدمني العمل" أوقاتهم حتى ساعات متأخرة، واصفاً مكتبه بأنه غير مرتب كثيراً.

ويزور محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، يعقد خلالها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعقد أيضا لقاءات مع مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى ومن بينها غوغل وفيسبوك، ويبحث مع مستثمرين رؤيته الإصلاحية "2030".