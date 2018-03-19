بالفيديو... أين يسهر محمد بن سلمان ساعات الليل

وقال الأمير محمد بن سلمان لمقدمة البرنامج نورا أودونيل، إنه يأتي إلى مكتبه في الرياض بعد الظهر ويبقى حتى ساعة متأخرة من الليل، وأن هذا المكتب هو المكان حيث يمضي معظم الوزراء "مدمني العمل" أوقاتهم حتى ساعات متأخرة، واصفاً مكتبه بأنه غير مرتب كثيراً.
ويزور محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، يعقد خلالها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعقد أيضا لقاءات مع مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى ومن بينها غوغل وفيسبوك، ويبحث مع مستثمرين رؤيته الإصلاحية "2030".
#ولي_العهد_علي_قناه_CBS رجل المرحلة.. محمد بن سلمان مرعب كل خائن وفاسد ومتآمر— سالم ال سحمان 🇸🇦 (@SalemAlSehman) March 19, 2018
شخصية تعمل في صمت، حتى صار فخر كل سعودي، طموح للإنجاز.🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/kiFjKcrKkK
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