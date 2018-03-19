شرط جديد من الفلبين إلى الكويت لعودة العمالة

© Sputnik. Pavel Gerasimov جريمة قتل تدفع أكثر من 2000 عامل فلبيني للرحيل عن الكويت

ووفقاً لصحيفة "الجريدة" الكويتية ، فقد اشترطت الفلبين لرفع حظر إرسال مواطناتها العاملات في الخدمة المنزلية إلى الكويت، أن تسلم السلطات الكويتية المشتبه بهما في قضية مقتل خادمة عثر على جثتها في "فريزر" ثلاجة.

وأوضحت الصحيفة: أن "سلطات مانيلا تشترط تسليم قاتلي الخادمة "جوانا ديمافيليس" التي عثر على جثتها مؤخراً داخل ثلاجة، مشيرة إلى أن هذا التطور يأتي بعد يومين من توقيع مسودة اتفاق بين الكويت والفلبين بشأن حماية العمالة الفلبينية.

ونقلت وسائل إعلام فليبينية عن وزير العمل سيلفيستر بيلو تأكيده، أنه لا يمكن أن يوصي برفع الحظر عن إرسال عمالة بلاده إلى الكويت على الرغم من وجود "مشروع اتفاق نهائي لتوفير حماية أفضل لعمالنا المغتربين في الدولة العربية"، مضيفاً أنه يمكن أن يقدم توصية برفع الحظر عن إرسال العمال المهرة من غير الخدم.

وشدد بيلو، في هذا الصدد قائلا: "لست مستعداً لرفع الحظر عن إرسال عمال الخدمة المنزلية"، وذلك لأن الرئيس رودريغو دوتيرتي حين فرض الحظر، وضع "شرطين لرفعه، أولهما التأكد من حصول الخادمة جوانا ديمافيليس على العدالة، لكن الشرط الثاني لا يزال يحتاج إلى تلبيته".

بدورها نقلت صحيفة "الجريدة" تعليقا عن مصدر دبلوماسي كويتي قال فيه "إن المفاوضات ما زالت جارية مع الجانب الفلبيني، وهناك جولة أخرى ستعقد في الكويت على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي يضمن حقوق الطرفين". وأكد المصدر أن "السلطات الكويتية تتابع باهتمام قضية الخادمة ديمافيليس عبر الأطر القانونية والدبلوماسية بعيداً عن الإعلام".

وأشارت الصحيفة الكويتية، إلى أن "لبنان رفض طلب الكويت الخاص بتسليم اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، لمحاكمتهما على قتل العاملة الفلبينية".