تسجيل
13:04 19 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    جانب من ملتقي رؤى معاصرة لمستقبل أفريقيا في الأقصر في 19 مارس / آذار 2018

    "الأقصر للسينما" يعقد ملتقى حول الرؤى المعاصرة لمستقبل أفريقيا

    © Sputnik. ABDALLAH HAMEED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في اليوم الثالث للفعاليات، في دورته السابعة ملتقى بعنوان "رؤى معاصرة لمستقبل أفريقيا"، حول دور السينما والثقافة باعتبارها أساس التنمية والتعاون.

    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    © Sputnik. Abdullah Hameed
    السر وراء اختيار الأقصر لاستضافة مهرجان السينما الأفريقية
    حضر الملتقى، الذي أقيم اليوم الاثنين 19 مارس / آذار، فيبي كيورا، صانعة أفلام من أوغندا، وأزيكال كينيوا من كينيا، والبروفيسور فيكني سنكورو من ناميبيا، والكاتب والمفكر حلمي شعراوي، والدكتور كريم أبو المجدود، وسفير مالي سابقا ومدير المركز العربي الافريقي محمد صوفي، والشاعر زين العابدين فؤاد. 

    ويهدف الملتقى للوصول إلى توصيات قد تساهم بقدر بسيط في مساعدة صانعي القرار عند التخطيط للمستقبل.

    وافتتح الجلسة الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور مدحت العدل، موضحا أنه سيتم التحدث عن الفن والثقافة ومشاكل أفريقيا في المعرفة وكيفية تبادل الخبرات في كل المجالات. 

    وأكدت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان أن الملتقى يهدف إلى إحداث تعاون مشترك عبر السينما بين الدول الأفريقية، ويتضح ذلك في شعار المهرجان هذا العام "سينما من أجل غد أفضل"، كما سيتم الاحتفاء بالزعيمين نيلسون مانديلا وجمال عبد الناصر. 

    وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن الملتقى يهدف إلى فكرة التنمية الثقافية، التي تعد مصدر جميع أنواع التنمية حيث تعاني أفريقيا من عدم وجود تنمية، وأهاب بالحكومات للاهتمام بملف التنمية الثقافية.

    كما تحدث الدكتور محمد صوفي سفير مالي سابقا ومدير المعهد الثقافي العربي الأفريقي، عن أهمية الملتقى والمهرجان في نشر التنمية والثقافة والسلام في أفريقيا، موضحا أن قرار إنشاء المعهد الثقافي العربي الأفريقي جاء في عام 1977 في القمة الأفريقية بالقاهرة وهو مؤسسة مشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وتم إنشاءه في عام 2002.

    وأهدى صوفي للدكتور حلمي الشعراوي درعا وشهادة تقدير من المعهد تقديرا للدور الذي قام به في أفريقيا، حيث قدم 60 عاما من عمره في خدمة القضايا الأفريقية. 

    وقال الدكتور والمفكر حلمي الشعراوي إن علاقته بالقضايا الأفريقية بدأت عام 1960 عندما عمل في وزارة الدولة للشئون الأفريقية، موضحا أن موسوعة تراث مخطوطات اللغات الأفريقية بالحرف العربي تم العمل عليها 10 أعوام.

    انظر أيضا:

    تامر حبيب: هذه ميزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    عرض الفيلم المالي "Wallay" في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    "الأقصر السابع" للسينما الأفريقية يحتفي بكتاب "التنوع الإبداعي في السينما التسجيلية الأفريقية"
    جميل راتب لـ"سبوتنيك": فخور بتكريمي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
    مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوثق حضور نجومه بالكاريكاتير
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, الأقصر للسينما الأفريقية, جمال عبد الناصر, الدكتور حلمي شعراوي, الأقصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضات أزياء في إطار أسبوع الموضة لمرسيدس بينز في قاعة العرض مانيج بموسكو
    من سيلفي رهيب في السعودية إلى ربيع الانتخابات في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    خارطة الغوطة الشرقية في دمشق
    توازن القوى على خارطة الغوطة الشرقية في ريف دمشق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك