"الأقصر للسينما" يعقد ملتقى حول الرؤى المعاصرة لمستقبل أفريقيا

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في اليوم الثالث للفعاليات، في دورته السابعة ملتقى بعنوان "رؤى معاصرة لمستقبل أفريقيا"، حول دور السينما والثقافة باعتبارها أساس التنمية والتعاون.

© Sputnik. Abdullah Hameed السر وراء اختيار الأقصر لاستضافة مهرجان السينما الأفريقية

حضر الملتقى، الذي أقيم اليوم الاثنين 19 مارس / آذار، فيبي كيورا، صانعة أفلام من أوغندا، وأزيكال كينيوا من كينيا، والبروفيسور فيكني سنكورو من ناميبيا، والكاتب والمفكر حلمي شعراوي، والدكتور كريم أبو المجدود، وسفير مالي سابقا ومدير المركز العربي الافريقي محمد صوفي، والشاعر زين العابدين فؤاد.

ويهدف الملتقى للوصول إلى توصيات قد تساهم بقدر بسيط في مساعدة صانعي القرار عند التخطيط للمستقبل.

وافتتح الجلسة الرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور مدحت العدل، موضحا أنه سيتم التحدث عن الفن والثقافة ومشاكل أفريقيا في المعرفة وكيفية تبادل الخبرات في كل المجالات.

وأكدت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان أن الملتقى يهدف إلى إحداث تعاون مشترك عبر السينما بين الدول الأفريقية، ويتضح ذلك في شعار المهرجان هذا العام "سينما من أجل غد أفضل"، كما سيتم الاحتفاء بالزعيمين نيلسون مانديلا وجمال عبد الناصر.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن الملتقى يهدف إلى فكرة التنمية الثقافية، التي تعد مصدر جميع أنواع التنمية حيث تعاني أفريقيا من عدم وجود تنمية، وأهاب بالحكومات للاهتمام بملف التنمية الثقافية.

كما تحدث الدكتور محمد صوفي سفير مالي سابقا ومدير المعهد الثقافي العربي الأفريقي، عن أهمية الملتقى والمهرجان في نشر التنمية والثقافة والسلام في أفريقيا، موضحا أن قرار إنشاء المعهد الثقافي العربي الأفريقي جاء في عام 1977 في القمة الأفريقية بالقاهرة وهو مؤسسة مشتركة بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وتم إنشاءه في عام 2002.

وأهدى صوفي للدكتور حلمي الشعراوي درعا وشهادة تقدير من المعهد تقديرا للدور الذي قام به في أفريقيا، حيث قدم 60 عاما من عمره في خدمة القضايا الأفريقية.

وقال الدكتور والمفكر حلمي الشعراوي إن علاقته بالقضايا الأفريقية بدأت عام 1960 عندما عمل في وزارة الدولة للشئون الأفريقية، موضحا أن موسوعة تراث مخطوطات اللغات الأفريقية بالحرف العربي تم العمل عليها 10 أعوام.