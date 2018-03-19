مقتل "قاطع الرؤوس" في ظروف غامضة

وأضاف الموقع العراقي أن هوشار توجه، في 17 أغسطس/آب 2013، إلى سوريا عبر تركيا، مؤكداً لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، ولكن تنظيم "داعش الإرهابي" جنده هناك، مشيرا إلى أن "السفاح الداعشي" ظهر في أواخر 2014، في مقطع فيديو صادم وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، ويذبح 18 أسيرا من الجيش السوري في نفس المقطع.
ونشأ هوشار والملقب أيضا بـ "قاطع الرؤوس"، في بلدة صغيرة في نورماندي شمالي فرنسا، وكان مسيحياً، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009، ولم تكشف التحريات ظروف وتاريخ مقتله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)