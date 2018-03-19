مقتل "قاطع الرؤوس" في ظروف غامضة

ووفقاً لموقع "السومرية نيوز" العراقي ، فقد انضم هوشار (27 عاما) للجماعات الإرهابية المتطرفة من خلال الإنترنت، وعرف باسمه الحركي "أبو عبدالله الفرنسي" لعدة سنوات، ودعا الكثير للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وأضاف الموقع العراقي أن هوشار توجه، في 17 أغسطس/آب 2013، إلى سوريا عبر تركيا، مؤكداً لعائلته أنه يريد الاعتناء بالجرحى على الجبهة، ولكن تنظيم "داعش الإرهابي" جنده هناك، مشيرا إلى أن "السفاح الداعشي" ظهر في أواخر 2014، في مقطع فيديو صادم وهو يقطع رأس رهينة أمريكي، ويذبح 18 أسيرا من الجيش السوري في نفس المقطع.

ونشأ هوشار والملقب أيضا بـ "قاطع الرؤوس"، في بلدة صغيرة في نورماندي شمالي فرنسا، وكان مسيحياً، ثم اعتنق الإسلام في عام 2009، ولم تكشف التحريات ظروف وتاريخ مقتله.