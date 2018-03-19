أمير الكويت يتمنى لبوتين التوفيق في مهامه الرئاسية الجديدة

هنّأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرئيس فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية، وتمنى له التوفيق

© Sputnik. Aleksey Druzhinin الكرملين يكشف عن خطط بوتين المستقبلية

القاهرة-. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بأن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعث، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، لفترة رئاسية جديدة؛ متمنياً له دوام التوفيق".

وأشاد الشيخ الصباح، بحسب (كونا)، بـ "العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بروسيا الاتحادية، مع التأكيد على التطلع المشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات لما فيه مصلحة البلدين المشتركة".

كما تمنى للرئيس بوتين موفور الصحة، ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار، وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس بوتين، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيساً لروسيا الاتحادية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق ودوام الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقية تهنئة مماثلة.

وحقق الرئيس الروسي فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في روسيا الاتحادية، أمس، وحصل على 76.67 بالمئة من أصوات الناخبين؛ فيما حصل أقرب منافسيه، مرشح الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية بافيل غرودينين، على أقل من 12 بالمئة من الأصوات.

وبهذا الفوز حصل الرئيس بوتين على تفويض الشعب الروسي لفترة رئاسية جديدة تمتد حتى عام 2024.