القحوم ينفي وجود مفاوضات بين "أنصار الله" والسعودية

نفى علي القحوم، عضو المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، ما نسب إليه من تصريحات، حول وجود مفاوضات مباشرة بين جماعة "أنصار الله" والرياض.

وأشار القحوم في تصريحات لقناة "الميادين" إلى أن ما يفعله فريق المفاوضات التابع للحركة في مسقط هو "إيضاح الصورة بخصوص ما يجري من عدوان في اليمن".

وأكد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" أنه ليس هناك أي طلب من السعودية للقيام بمفاوضات، لافتا إلى أن المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام لم يتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن دبلوماسيين ومصادر سياسية يمنية القول إن السعودية و"أنصار الله"، يعقدان "محادثات سرية" في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة منذ 3 سنوات والتي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتابع دبلوماسي للوكالة: "هناك مشاورات بين الحوثيين والسعوديين دون حضور ممثل عن الحكومة المعترف بها دوليا، ومن الواضح أن هناك رغبة من الحوثيين ومن التحالف في السير نحو اتفاق شامل".