منتجة أوغندية: ليس لدينا مدارس سينمائية بالمفهوم الحقيقي

قالت المنتجة السينمائية الأوغندية فيبي كيورا إن المخرجين السينمائيين في بلادها يواجهون تحديات التمويل وعدم وجود مدارس سينمائية بالمفهوم الحقيقي.

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وأضافت، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء 19 مارس / آذار، على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية : "أقوم بتدريب الطلاب على إخراج أفلام قصيرة في كينيا وروندا وتنزانيا، وقمت بالتدريس لأكثر من 800 مخرج شاب، من أجل إنشاء جيل جديد من المخرجين".

وتابعت: "60 في المئة من المخرجين يعملون في السينما، لكنهم يواجهون تحديات التمويل وعدم وجود مدارس سينمائية بالمفهوم الحقيقي، كما أنه لا يوجد مراكز تأهيل لفريق صناعة الأفلام، مما يضطر هؤلاء المخرجين الشباب لإنتاج أفلام خارج البلاد".

وطالبت المنتجة الأوغندية بتقوية التدريب السينمائي، مشيرة إلى أنها عملت لمدة 13 عاما في المؤسسة الخاصة بها، وأدركت وجود مشاكل كثيرة ليس حلها التدريب فقط".

وأضافت: "يجب عمل أفلام في دول لها تاريخ في صناعة السينما مثل مصر والسودان، كما يجب الاهتمام بالتأهيل لإخراج جيل من المنتجين المبدعين".

وتعد فيبي كيورا، من أهم المنتجين في أفريقيا، وتؤكد أنه يجب الاهتمام بالأفلام القصيرة، مشيرة إلى أن هذا المجال يعاني من ضعف العرض والتمويل.