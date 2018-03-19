أردوغان: قد ننفذ عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق إذا بقي المسلحون الأكراد

وعن سير العمليات بعد السيطرة على مركز مدينة عفرين شمال غربي سوريا، قال أردوغان، "سنواصل عمليتنا حتى القضاء على الممر الإرهابي بحيث تشمل منبج، ورأس العين، والقامشلي".
وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس الأحد، 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.
وأضاف أردوغان، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة: إن "أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين"، قائلاً: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر".
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