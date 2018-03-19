أردوغان: قد ننفذ عملية عسكرية في سنجار شمالي العراق إذا بقي المسلحون الأكراد

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بتنفيذ عملية عسكرية شمالي العراق في حال استمر تواجد المسلحين الأكراد هناك، وذلك على غرار عملية جارية يشنها ضد الفصائل الكردية شمال غربي سوريا.

© REUTERS/ Asmaa Waguih الحشد الشعبي يسيطر على مركز قضاء سنجار والبشمركة ترد

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان، في كلمة خلال حفل لاختيار القضاة والمدعين العامين في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، "قد ندخل إلى سنجار في أية لحظة في حال لم تطهرها الحكومة العراقية من المسحلين الأكراد… وعلى الحكومة العراقية تقديم التسهيلات اللازمة لنا".

وعن سير العمليات بعد السيطرة على مركز مدينة عفرين شمال غربي سوريا، قال أردوغان، "سنواصل عمليتنا حتى القضاء على الممر الإرهابي بحيث تشمل منبج، ورأس العين، والقامشلي".

وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس الأحد، 18 مارس/ آذار، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية.

وأضاف أردوغان، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 103 لانتصار جناق قلعة: إن "أعلام تركيا والجيش السوري الحر ترفرف الآن في سماء عفرين"، قائلاً: "رموز الأمن والسكينة ترفرف في مركز مدينة عفرين بدل أعلام الإرهاب، في عفرين الآن، ترفرف الأعلام التركية وأعلام الجيش السوري الحر".