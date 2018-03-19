"سبوتنيك" تفوز بجائزة أفضل تقرير في "أوسكار" الإعلام السياحي العربي

أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكا، أسماء الفائزين بجوائز "أوسكار" الإعلام السياحي العربي في دورته العاشرة، بحضور وزير السياحة في سلطنة عمان، أحمد بن ناصر المحرزي.

© Sputnik. Zahraa el amer عاصمة السياحة العربية تستعد لإطلاق مهرجاناتها الدولية

وعبر رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان اليحيائي، عن سعادته بمشاركة المنظمة العالمية للسياحة ممثلة في أمينها العام وسلطنة عمان ممثلة في وزير السياحة، في إعلان الفائزين بجوائز "الأوسكار" لهذا العام، التي أصبحت مثالا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي.

وأوضح اليحيائي أن أكثر من مليون ونصف مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني، وشارك 187 متنافسا من 14 دولة عربية وتصدرت سلطنة عمان، والسعودية، ومصر الدول الفائزة بالجائزة، التي انطلقت عام 2008.

وجاءت نتائج الفائزين في الدول العربية على النحو التالي:

أفضل كاتب صحفي — أحمد الزهراني من السعودية مناصفة مع أمين بلحية من الجزائر؛ بينما كانت أفضل كاتبة هي جوسلين إيليا من لبنان مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف؛ صحيفة العالم اليوم مصر، وكان من نصيب أفضل إخراج لبرامج سياحية عربية لنورهان البيلي من مصر، بينما جاءت أفضل وكالة أنباء عربية "وكالة أنباء البحرين".

وحصل المصور محمد اليافعي من قطر، على جائزة أفضل لقطة مصورة، وأفضل برنامج إذاعي حصل عليه برنامج "بساط الريح" من السودان، بينما حصل أفضل موقع "السائح العربي" على جائزة أفضل موقع سياحي إلكتروني، أما أفضل برنامج تلفزيوني فحصل عليه برنامج "على خطى العرب" من السعودية.

الحمد لله أولا وأخيرا أعلن زوراب بولوليكا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية من برلين فوز مرشح دولة قطر محمد الحاصل اليافعي بجائزة أوسكار الإعلام السياحي العربي لأفضل لقطة سياحية شكرا لكل من صوت بيض الله وجوهكم وما قصرتوا pic.twitter.com/7tU4Jj8PMz — محمد الحاصل اليافعي (@MohammadAlhasel) March 11, 2018

وجاء بقية الفائزين على التوالي:

— أفضل حساب سياحي على "فيسبوك" صفحة السياحة الجزائرية محيي إسكندر.

— أفضل حساب على "تويتر" إبراهيم سرحان من السعودية.

— أفضل قناة سياحية على يوتيوب "تراتيك" السعودية.

— أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية "انطلق للمغرب" المغرب.

— أفضل مدونة سياحية مدونة "المسافرون العرب".

— افضل برنامج ترويجي للسياحة العربية وزارة السياحة التونسية.

— أفضل معلم سياحي عربي "أبراج الكويت" الكويت.

— أفضل وكالة سفر وسياحة شركة "نيرفانا للسفر" الإمارات.

— أفضل معرض سياحي عربي سوق السفر العربي "الإمارات".

— أفضل تقرير سياحي عربي في وكالة أجنبية "سبوتنيك" بالعربية "عادات أهل السودان".

أفضل قيادة للهيئات العربية والأجنبية مناصفة بين إسماعيل إبراهيم من الإمارات ومحمد الجنزوري من السعودية.

وحصل الصحفي محمد عبد القادر، رئيس تحرير الرأي العام السودانية على جائزة الإعلامي المثالي في المركز العربي للإعلام السياحي.

كما أعلن الأمين العام عن شخصية التراث العربي ونالت اللقب الأميرة دانا فراس من الاْردن، وفاز بشخصية العام السياحية طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، وفاز الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري، بأفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية لعام 2017، وفاز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي كأفضل مستثمر داعم للسياحة العربية لعام 2017.

وفازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة لعام 2017.

حصدت السلطنة 8 جوائز ضمن النسخة العاشرة لجوائز أوسكار الاعلام السياحي العربي ” لهذا العام لتواكب الطفرة السياحة.#سلطنة_عمان ارض الجمال. pic.twitter.com/lwHm6EBV4p — My Home Is Oman (@myhomeoman) March 11, 2018

وفازت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العماني كأفضل هيئة إعلامية عربية تدعم السياحة المحلية والعربية لعام 2017.

#عُمان

فوز مهرجان #صلالة_السياحي بجائزة افضل مهرجان سياحي عربي لجوائز اوسكار الإعلام العربي السياحي لعام 2017م في برلين #نخبة_مغردي_عُمان pic.twitter.com/w7XhmIAgU4 — ✩ نخبة مغردي عمان ✩ (@OmanEliteGroup) March 10, 2018

وحصلت "جريدة عمان" على جائزة أفضل صحيفة عربية في التغطيات السياحية لعام 2017، كما حصل طيران السلام على أفضل طيران داعم للسياحة العربية لعام 2017، وفاز مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان كأفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017، بينما حصلت العاصمة العمانية مسقط على لقب أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2018.

إنفوجرافيك عُمان: مسقط أفضل مدينة سياحية: 8 جوائز للسلطنة في أوسكار الإعلام السياحي العربي. pic.twitter.com/UitZwLgbv7 — احمد عمر (@Ahmed6644Omer) March 11, 2018

ويطلق المركز العربى للإعلام السياحي جوائزه السنوية منذ عام 2008، واستضافت مصر أربع دورات، ودبي ثلاث دورات، ومسقط دورتين.

وتهدف المسابقة إلى دعم حركة السياحة في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن المتميزة سياحيا وتحفيز السياحة العربية البينية، كما تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات والفنادق، التي تسهم فى دعم صناعة السياحة في تلك البلدان.

وتلقى جوائز الإعلام السياحي اهتماما كبيرا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال السياحة.

14 دولة عربية تحصد جوائز "أوسكار الإعلام السياحي العربي"



https://t.co/chr9bxKwAU — MeBusiness Magazine (@mebusines) March 11, 2018

ويتم منح جوائز المركز العربي للإعلام السياحي تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الأكاديميين والصحفيين المتخصصين في دراسة المحتوى والتغطية الصحفية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.