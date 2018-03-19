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    لحظة الإعلان عن جوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي في دورته العاشرة في برلين

    "سبوتنيك" تفوز بجائزة أفضل تقرير في "أوسكار" الإعلام السياحي العربي

    © Photo/ ARAB CENTER FOR TOURIST MEDIA
    العالم العربي
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    أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكا، أسماء الفائزين بجوائز "أوسكار" الإعلام السياحي العربي في دورته العاشرة، بحضور وزير السياحة في سلطنة عمان، أحمد بن ناصر المحرزي.

    مدينة جبيل اللبنانية
    © Sputnik. Zahraa el amer
    عاصمة السياحة العربية تستعد لإطلاق مهرجاناتها الدولية
    وعبر رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان اليحيائي، عن سعادته بمشاركة المنظمة العالمية للسياحة ممثلة في أمينها العام وسلطنة عمان ممثلة في وزير السياحة، في إعلان الفائزين بجوائز "الأوسكار" لهذا العام، التي أصبحت مثالا لتكريم المبدعين في مجال الإعلام السياحي والتراثي. 

    وأوضح اليحيائي أن أكثر من مليون ونصف مصوت شاركوا في اختيار الفائزين عبر التصويت الإلكتروني، وشارك 187 متنافسا من 14 دولة عربية وتصدرت سلطنة عمان، والسعودية، ومصر الدول الفائزة بالجائزة، التي انطلقت عام 2008.

    وجاءت نتائج الفائزين في الدول العربية على النحو التالي:

    أفضل كاتب صحفي — أحمد الزهراني من  السعودية  مناصفة مع أمين بلحية من الجزائر؛ بينما كانت أفضل كاتبة هي جوسلين إيليا من لبنان مناصفة مع الكاتبة ميادة سيف؛ صحيفة العالم اليوم مصر، وكان من نصيب أفضل إخراج لبرامج سياحية عربية لنورهان البيلي من مصر، بينما جاءت أفضل وكالة أنباء عربية "وكالة أنباء البحرين".

    وحصل المصور محمد اليافعي من قطر، على جائزة أفضل لقطة مصورة، وأفضل برنامج إذاعي حصل عليه برنامج "بساط الريح" من السودان،  بينما حصل أفضل موقع "السائح العربي" على جائزة أفضل موقع سياحي إلكتروني، أما أفضل برنامج تلفزيوني فحصل عليه برنامج "على خطى العرب" من السعودية.

    وجاء بقية الفائزين على التوالي:

    — أفضل حساب سياحي على "فيسبوك" صفحة السياحة الجزائرية محيي إسكندر.

    — أفضل حساب على "تويتر" إبراهيم سرحان من السعودية.  

    — أفضل قناة سياحية على يوتيوب "تراتيك" السعودية.

    — أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية "انطلق للمغرب" المغرب.

    — أفضل مدونة سياحية مدونة "المسافرون العرب".

    — افضل برنامج ترويجي للسياحة العربية وزارة السياحة التونسية. 

    — أفضل معلم سياحي عربي "أبراج الكويت" الكويت.

    — أفضل وكالة سفر وسياحة شركة "نيرفانا للسفر" الإمارات.

    — أفضل معرض سياحي عربي سوق السفر العربي "الإمارات". 

    — أفضل تقرير سياحي عربي في وكالة أجنبية "سبوتنيك" بالعربية "عادات أهل السودان". 

    أفضل قيادة للهيئات العربية والأجنبية مناصفة بين إسماعيل إبراهيم من الإمارات ومحمد الجنزوري من السعودية. 

    وحصل الصحفي محمد عبد القادر، رئيس تحرير الرأي العام السودانية على جائزة الإعلامي المثالي في المركز العربي للإعلام السياحي.

    كما أعلن الأمين العام عن شخصية التراث العربي ونالت اللقب الأميرة دانا فراس من الاْردن، وفاز بشخصية العام السياحية طالب الرفاعي، الأمين العام السابق لمنظمة السياحة العالمية، وفاز الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري، بأفضل شخصية حكومية داعمة للسياحة العربية لعام 2017، وفاز الشيخ سالم بن أحمد الغزالي كأفضل مستثمر داعم للسياحة العربية لعام 2017.

    وفازت وزارة السياحة العمانية كأفضل هيئة سياحية تحقق نموا في قطاع السياحة  لعام 2017.

    وفازت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون العماني كأفضل هيئة إعلامية عربية تدعم السياحة المحلية والعربية لعام 2017.

    وحصلت "جريدة عمان" على جائزة أفضل صحيفة عربية في التغطيات السياحية لعام 2017، كما حصل طيران السلام على أفضل طيران داعم للسياحة العربية لعام 2017،  وفاز مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان  كأفضل مهرجان سياحي عربي لعام 2017، بينما حصلت العاصمة العمانية مسقط على لقب أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2018.

    ويطلق المركز العربى للإعلام السياحي جوائزه السنوية منذ عام 2008، واستضافت مصر أربع دورات، ودبي ثلاث دورات، ومسقط دورتين.

    وتهدف المسابقة إلى دعم حركة السياحة في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن المتميزة سياحيا وتحفيز السياحة العربية البينية، كما تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات والفنادق، التي تسهم فى دعم صناعة السياحة في تلك البلدان.

    وتلقى جوائز الإعلام السياحي اهتماما كبيرا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال السياحة.

    ويتم منح جوائز المركز العربي للإعلام السياحي تحت إشراف لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الأكاديميين والصحفيين المتخصصين في دراسة المحتوى والتغطية الصحفية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السياحة, أخبار السعودية, وكالة سبوتنيك, السعودية, سلطنة عمان, السودان, مصر
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