"أنصار الله" تفرج عن المرافق الشخصي للرئيس صالح

أفرجت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عن ضابط كبير في الحماية الخاصة للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وذلك بعد 3 أشهر ونصف من اعتقاله.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر في تنظيم المؤتمر الشعبي العام في صنعاء لـ"سبوتنيك" إن "مسلحي أنصار الله أطلقوا اليوم الاثنين سراح العقيد عبد الرقيب أبو طاهر المرافق الشخصي لعلي عبد الله صالح بعد 3 أشهر ونصف من الاحتجاز، وأن الإفراج عنه ضمن قرار العفو العام الصادر من رئيس المجلس السياسي الأعلى في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وكان قد أُلقي القبض على العقيد أبو طاهر خلال المواجهات الدامية التي دارت بين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومسلحي "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات عمران والمحويت وحجة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهت بمقتل علي عبد الله صالح والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا و240 شخصا فيما أصيب 420 آخرون.

يذكر أن مواجهات دامية دارت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين مسلحي "أنصار الله" وقوات صالح في صنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق، والأمين العام لحزب المؤتمر، عارف عوض الزوكا، ونحو 240 آخرين وإصابة 420.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/ مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد الحوثيين، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (تنظيمان محظوران في روسيا وعدد من الدول) في البلاد.

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.