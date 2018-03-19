أسر مهجرة من عفرين تصل إلى الحسكة والحكومة السورية تؤمنها

وصل إلى مدينة الحسكة العشرات من أهالي مدينة عفرين النازحين منها بعد دخول الجيش التركي وفصائل سورية معارضة إلى المدينة.

ونقلت " سانا " عن مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة عصام الحسين تأكيده في تصريح أن عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وصلوا إلى الحسكة حيث تم استقبالهم وتأمين إقامة مؤقتة لهم في قرية تل نصري في ريف مدينة الحسكة الغربي.

ولفت الحسين إلى أن المديرية بالتعاون مع الجمعية الآشورية الخيرية قدمت للوافدين الخدمات الإسعافية والصحية ومعونات غذائية وإغاثية مؤكدا أنه سيتم إرسال عيادة طبية متنقلة إلى القرية لتأمين الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأشار الحسين إلى أن المديرية وبالتنسيق مع لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة والجمعيات الخيرية العاملة فيها وضعت خطة عمل متكاملة لاستقبال الأهالي والعوائل الوافدة من منطقة عفرين إلى محافظة الحسكة وتأمين مراكز إقامة مؤقتة وتقديم المساعدات الغذائية والصحية والإسعافية لهم.

ومن المتوقع ازدياد وصول العائلات المهجرة من منطقة عفرين إلى محافظة الحسكة تباعا نتيجة العملية التي يقوم بها الجيش التركي في المنطقة.