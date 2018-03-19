العاهل الأردني يتوجه إلى هولندا برفقة عقيلته الملكة رانيا في زيارة رسمية

غادر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ترافقه عقيلته الملكة رانيا العبد لله، البلاد، مساء اليوم الاثنين، متوجهين إلى هولندا في زيارة رسمية، يجري خلالها الملك مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، ورئيسة مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المعنية بمجالي الأمن والدفاع، ومجموعة من قادة الأعمال في هولندا.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، فقد "غادر الملك عبد الله الثاني ترافقه الملكة رانيا العبد الله، الأردن اليوم، في زيارة رسمية إلى هولندا، تلبية لدعوة من الملك ويليام الكسندر، ملك مملكة هولندا".

© Sputnik. Nina Zotina الأردن وإسبانيا يتفقان على تنسيق المواقف في مؤتمر بروكسل المقبل حول سوريا

كما يجري العاهل الأردني مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي، ورئيسة مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب، كما يلتقي أيضا مع عدد من ممثلي المؤسسات المعنية بمجالي الأمن والدفاع، ومجموعة من قادة الأعمال في هولندا

ويلتقي العاهل الأردني وعقيلته، خلال الزيارة، الملك ويليام الكسندر وعقيلته الملكة ماكسيما.

وسيكون العاهل الأردني المتحدث الرئيسي في لقاء مع مجموعة من الطلبة من هولندا ودول أخرى، المشاركين في برنامج لاهاي الدولي لطلاب الجامعات الذي تنظمه بلدية لاهاي بالشراكة مع جامعات هولندية.

وبوقت سابق من اليوم، ذكر الموقع الرسمي للعائلة المالكة الهولندية، جاء فيه، "نحن كحومة هولندا نؤكد استمرار دعمنا لأمن واستقرار الأردن والمنطقة، وبناء عليه سيتم توقيع اتفاقية كجزء من التعاون المستمر والمشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان "سيتم أيضا خلال الزيارة التطرق بشكل واسع إلى أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن بما يخص كافة المجالات من تعليم وتوظيف وغيرها".

وتدعم هولندا الأردن في عدة مجالات منها تبرعاتها إلى منظمة "أونروا" لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على أراضي الأردن، وخلال الأعوام الماضية قدمت هولندا ما يقارب 100-150 مليون يورو لدعم برامج الأمم المتحدة في الأردن بالإضافة إلى وجود علاقات اقتصادية بين البلدين في كافة مجالات التبادل التجاري.