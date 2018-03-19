عباس: قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية للمحافظة على المشروع الوطني

وفيما يخص تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، قال: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".
وتابع: "لا يوجد طرفا انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية"، مضيفا بأن "نتيجة مباحثات المصالحة مع "حماس" هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج".
وأردف الرئيس: "لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج، لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".
وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة يوم الإثنين المنصرم، عند دخوله من معبر بيت حانون في طريقه لافتتاح محطة تحلية مياه في قطاع غزة.
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