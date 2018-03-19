عباس: قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية للمحافظة على المشروع الوطني

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، "بصفتي رئيسا للشعب الفلسطيني قررت اتخاذ الإجراءات الوطنية والقانونية والمالية كافة من أجل المحافظة على المشروع الوطني".

© AFP 2018/ ABBAS MOMANI عباس يقطع زيارته للأردن لمتابعة أحداث تفجير موكب الحمد الله في غزة

رام الله — سبوتنيك . وأضاف الرئيس عباس: "إن الاعتداء على رئيس الوزراء رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لن يمر، و"حماس" هي من يقف وراء هذا الاعتداء"، مؤكدا أن الذي حصل "لن يمر ولن نسمح له أن يمر".

وفيما يخص تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، قال: "إما أن نتحمل مسؤولية كل شيء في قطاع غزة أو تتحمله سلطة الأمر الواقع".

وتابع: "لا يوجد طرفا انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية"، مضيفا بأن "نتيجة مباحثات المصالحة مع "حماس" هي محاولة اغتيال الحمد الله وفرج".

وأردف الرئيس: "لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج، لكانت نتائجها كارثية على شعبنا وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية".

وكان موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة يوم الإثنين المنصرم، عند دخوله من معبر بيت حانون في طريقه لافتتاح محطة تحلية مياه في قطاع غزة.