مركز المصالحة: مسلحو الغوطة يجهزون للقيام باستفزاز كيميائي

وأضاف أنه "مساء يوم 19 مارس وصلت معلومات عبر "الخط الساخن" من أحد السكان تحدث أن المسلحين يجهزون استفزازا باستخدام مادة سامة"، موضحا أن "المتصل أبلغ بأن "جبهة النصرة" ثبتوا واختبروا على سطح أحد المنازل تأثير توربي سخان صناعي كان بجانبه حاويات محكمة الغلق بها مواد سامة".
وأشار إلى أن "الإرهابيين، وفقا للمتصل، قد يستعملوا هذه التجهيزات للرش على المناطق السكنية ما سيؤدي إلى عدد كبير من الضحايا بين الساكنين. والتسمم الجماعي للمدنيين سيستغل لاتهام القوات الحكومية باستعمال السلاح الكيميائي ضد المدنيين".
ولفت اللواء إلى أنه "لأول مرة منذ 3 أسابيع لم يتم تسجيل أي إطلاق قذائف على الأحياء السكنية في دمشق وضواحيها. وعلى الرغم من الهدوء في العاصمة، إلا أن الوضع في الغوطة الشرقية مازال متوترا".
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