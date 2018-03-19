ترامب وولي العهد السعودي يناقشان "إجبار روسيا على دفع ثمن" إجراءاتها في سوريا واليمن

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب، سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كيفية "إجبار روسيا على دفع ثمن" إجراءاتها في سوريا ودعمها لإيران.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المسؤول، إن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي "سيناقشان إجراءات إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا، فضلا عن ذلك أدخل في المناقشة، دور روسيا في دعم الأعمال الوحشية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا".

وأضاف المسؤول "كما ستتم مناقشة كيفية مواجهة محاولات روسيا لحماية إيران من تصرفات الولايات المتحدة، التي تدعو لتقديم إيران إلى العدالة على خلفية هجومهما بالصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأتم المسؤول "كما سيتم أيضا مناقشة مقاضاة إيران على مساعدتها للهجمات ضد السفن في البحر الأحمر".

وغادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولن تقتصر زيارة ابن سلمان على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الكونغرس، بل ستشمل أيضا لقاءات مع مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتل.