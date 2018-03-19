الجيش السوري يبدأ باقتحام حزمة... والعد التنازلي لزملكا وعربين وحرستا بدأ

تواصل وحدات الاقتحام في الجيش السوري عملياتها وتقدمها في بلدات الغوطة الشرقية، حيث بدأت اليوم باقتحام بلدة حزة في عمق الغوطة، بعد سيطرتها أمس على بلدتي سقبا وكفر بطنا بشكل كامل.

أفادت وكالة " سانا " السورية أن وحدات من الجيش العربي السوري اليوم "واصلت عملياتها لاجتثاث ما تبق من أوكار لتنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية التابعة له من الغوطة الشرقية بالتوازي مع استمرارها في تأمين الممرات الإنسانية لخروج المدنيين المحتجزين ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة بريف دمشق".

وذكرت أن الوحدات العاملة في القطاع الجنوبي من الغوطة بدأت صباح اليوم عملية عسكرية دقيقة ضد أوكار التنظيمات الإرهابية في بلدة حزة وذلك بعد تثبيت نقاطها في بلدتي سقبا وكفر بطنا وتأمينها الأهالي داخل منازلهم وإيصال المساعدات إليهم بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

ولفت موفد "سانا" إلى أن وحدات الجيش بدأت بالتقدم باتجاه بلدة بالتوازي مع رمايات دقيقة تتناسب وطبيعة القتال داخل التجمعات السكنية طالت التجمعات والمقرات الرئيسية للتنظيمات الإرهابية في بلدتي زملكا وعربين.

وفي القطاع الشمالي الغربي من الغوطة فقد نفذت وحدات من الجيش منذ صباح اليوم عمليات مكثفة ودقيقة على المجاميع الإرهابية التي تحتجز العديد من العائلات داخل مدينة حرستا وترفض السماح لهم بالمغادرة.

يذكر أن وحدات الجيش فتحت أول أمس ممرا إنسانيا جديدا من حرستا باتجاه مبنى الموارد المائية لإفساح المجال لخروج المدنيين إلا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بالرصاص عددا من العائلات خلال خروجها باتجاه نقاط الجيش ما أدى إلى جرح طفلة نتيجة طلقة قناص.

وبعد أن تناقلت مصادر أنباء عن انتهاء المهلة التي أعطاها الجيش السوري للمجموعات المسلحة في حرستا، بدأ الجيش السوري عملياته على محور حرستا وبهذه العمليات على المحاور المختلفة يكون الجيش السوري اقترب من السيطرة على حزة وزملكا وعربين وحرستا في الأيام المقبلة.