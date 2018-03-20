البشير يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية

هنأ الرئيس السوداني، عمر البشير، فلاديمير بوتين، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت يوم الأحد.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مساء اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، بمطار الخرطوم، "نهنئ الشعب الروسي الصديق على إدارة الانتخابات بهذه الحيوية وبهذه المشاركة الكبيرة، وتهنئة أيضا لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين".

© REUTERS/ JORGE SILVA ترامب لا ينوي تهنئة بوتين على فوزه بالانتخابات

وأكد غندور، أن الرئيس السوداني، البشير، أرسل رسالة تهنئة للرئيس، بوتين". مضيفا، أن "الرئيس البشير، سيتواصل مع الرئيس بوتين تلفونياً لتهنئته".

وأشار غندور إلى، أن "وزارة الخارجية، أرسلت رسالة مكتوبة إلى سفارة روسيا الاتحادية بالخرطوم، لتؤكد أن الرئيس البشير، سيتواصل مع مع صديقه الرئيس بوتين".

وأجريت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم 18 آذار/ مارس، وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، أن نسبة الإقبال فيها بلغت أكثر من 67 بالمئة بعد فرز 99.83 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية، وتصدر الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، الانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.68 بالمئة من أصوات الناخبين، وفقا للجنة المركزية للانتخابات، بعد فرز 99.74 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية، متقدما بفارق كبير على أقرب منافسيه. ويحتل المركز الثاني رجل الأعمال بافيل غرودينين [عن الحزب الشيوعي الروسي] بنسبة 11.78 بالمئة، والمرتبة الثالثة فلاديمير جيرينوفسكي [عن الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي] بنسبة 5.65 بالمئة، واحتلت المرتبة الرابعة المرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (عن حزب المبادرة المدنية) بنسبة 1.68 بالمئة وأصبح غريغوري يافلينسكي في المركز الرابع، حيث حصل على 1.05 بالمئة من الأصوات ، وسجل كل من بوريس تيتوف ومكسيم سورايكين وسيرغي بوبورين، أقل من 1 بالمئة من الأصوات.