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03:09 20 مارس/ آذار 2018
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    دمار اليمن

    المبعوث الأممي الجديد يعد الشعب اليمني بعملية سياسية شاملة

    © Sputnik. Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أصدر مكتب المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، بيانا صحافيا، يعد الأول له منذ تعيينه في هذا المنصب، وعد فيه الشعب اليمني بالعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة.

    صنعاء — سبوتنيك. وفيما يلي نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي الخاص به:

    يُشرفني اليوم ان أتبوأ منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو منصب أنظرُ إليه بجديّة بالغة.

    اليمن
    © REUTERS/ KHALED ABDULLAH
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    لقد أفضى الصراع في اليمن إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث. إذ تآكلت مؤسسات الدولة بشدة وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق. فالمدنيون يتحملون العبْء الأكبر جّراء هذا الصراع واضحــوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. فمِن الجلّــي أنه لا يمكن العثور على حلّ عسكري في اليمن.

    وبدعمٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي، فإنني اعـــد الشعب اليمني بأنني سوف أعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم —2166 (2015). سأرتكز على التقدم الذي تم أحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني. إنّ أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني.

    إننـي أتطلع إلى العمل مع الحكومة اليمنية والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء. يتعين علينا أن نعمل سوّيــة لإنهاء هذا الصراع الدموي الذي طـــال أمده.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار اليمن, حل سياسي, الأزمة اليمنية, بيان, الأمم المتحدة, المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث, اليمن
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